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24.09.2019
ЦАМТО

Компания Boeing до конца года поставит ВВС США для испытаний первый вертолет MH-139

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MH-139
Опытный образец-демонстратор вертолета Boeing MH-139.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 23 сентября. Как заявил генерал Тим Рэй, возглавляющий Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC), до конца года ВВС получат для проведения испытаний первый вертолет MH-139 компании Boeing, которая стала победителем конкурса на поставку машин для замены устаревших UH-1N "Хью".

Как сообщает Airforcemag.com со ссылкой на командующего, в настоящее время программа реализуется в соответствии с планом и первый вертолет для проведения испытаний будет поставлен ВВС в декабре.

Как сообщал ЦАМТО, решение о проведении в рамках программы замены устаревших вертолетов UH-1N открытого тендера командование ВВС США приняло в 2016 году после отказа от закупки вертолетов UH-60M "Блэк Хок" без проведения конкурса.

Министерство обороны США 24 сентября 2018 года объявило о выборе победителем конкурса компанию Boeing. В рамках подписанного с ВВС США базового соглашения стоимостью 2,38 млрд. долл. Boeing поставит до 84 вертолетов MH-139, которые являются версией AW-139 разработки AgustaWestland, а также тренажеры и сопутствующее вспомогательное оборудование. Начальный контракт стоимостью 375,55 млн. долл. предполагает поставку первых четырех вертолетов и включает интеграцию различного оборудования.

В настоящее время около 59 вертолетов UH-1N применяются для защиты позиционных районов американских межконтинентальных баллистических ракет в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг, выполнения поисково-спасательных операций, перевозки VIP-персон и сил безопасности. Новые MH-139 заменят их при выполнении этих задач.

Компания Boeing объявила о начале сборки фюзеляжа первого MH-139 в конце сентября 2018 года. Поставка первых серийных вертолетов запланирована на 2019 год. В случае реализации всех опционов, поставки будут завершены к сентябрю 2031 года.

Как сообщил в ходе конференции Air, Space & Cyber генерал Тим Рэй, испытания MH-139 будут проводиться на авиабазе Мальмстрем (шт.Монтана). Хотя тестирование в рамках некоторых программ проводятся на авиабазе "Эглин" (шт.Флорида), проект MH-139, как заявлено, требует менее напряженных испытаний, поскольку основан на проверенном коммерческом продукте.

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Страны
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
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