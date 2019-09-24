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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

В ЦВО поступят новейшие реактивные снаряды для ТОС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новое поколение реактивных снарядов для тяжелых огнеметных систем (ТОС) впервые поступит на вооружение Центрального военного округа. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологический защиты Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Валерий Васильев.

"В ближайшее время ожидаем поступление на вооружение нового поколения реактивных снарядов, которые за счет увеличенной в 1,5-2,5 раза дальности стрельбы позволят эффективно решать задачи огневого поражения, находясь на безопасном удалении от противника, что значительно снизит возможность ответного удара и повысит живучесть подразделений", – сказал Васильев.

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