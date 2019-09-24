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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос поделится с NASA данными о причинах появления отверстия в "Союзе" после завершения расследования

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Повреждения корабля "Союз"
Повреждения корабля "Союз".
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" предоставит NASA информацию о причинах появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз" после завершения официального расследования, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Когда у нас будут официальные результаты, конечно, мы со своими партнерами поделимся", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, пока NASA не отправляло обращений в "Роскосмос" с просьбой поделиться результатами расследования. "Такого обращения к нам не было" - отметили в пресс-службе.

Накануне глава NASA Джим Брандейнстайн сообщил, что планирует обратиться к главе госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину с просьбой поделиться информацией о результатах расследования причин появления отверстия в обшивке корабля "Союз".

Так Брандейстан прокомментировал заявление Рогозина, сделанное на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова на прошлой неделе. Тогда глава Роскосмоса, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что в госкорпорации знают, откуда в обшивке корабля "Союз" появилось отверстие.

"Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин.

Как пояснили в пресс-службе, пока речь идет о внутренней информации госкорпорации. "Это еще внутренняя информация, мы ждем официальной, она должна поступить от следственных органов. Тогда уже мы будем со всеми этой информацией делиться", - отметили в пресс-службе

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика.

Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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