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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Белоруссия выступает против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл для инспекции учений "Запад-2017" на полигоне возле города Борисов, 20 сентября 2017.
Источник изображения: defensenews.com

Минск. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Белоруссия выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Я уже не единожды об этом говорил", - сказал Лукашенко, принимая в понедельник с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Президент отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Белоруссия оказалась в центре внимания. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - подчеркнул глава государства.

В начале сентября президент Белоруссии на международной антитеррористической конференции высокого уровня заявил, что Белоруссия не планирует выходить из ДРСМД и призвал ответственные страны декларировать неразмещение подобных ракет в Европе.

"Беларусь являлась полноправной участницей договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности", - сказал тогда Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Проекты
РСМД
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