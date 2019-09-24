Белоруссия выступает против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе - Лукашенко

Минск. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Белоруссия выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Я уже не единожды об этом говорил", - сказал Лукашенко, принимая в понедельник с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Президент отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Белоруссия оказалась в центре внимания. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - подчеркнул глава государства.

В начале сентября президент Белоруссии на международной антитеррористической конференции высокого уровня заявил, что Белоруссия не планирует выходить из ДРСМД и призвал ответственные страны декларировать неразмещение подобных ракет в Европе.

"Беларусь являлась полноправной участницей договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности", - сказал тогда Лукашенко.