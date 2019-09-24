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24.09.2019
Lenta.ru

Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.

Сообщается, что С-500 имеет дальность поражения более 500 километров и способен поразить до десяти целей одновременно, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты, передвигающиеся со скоростью пять километров в секунду. Он также может перехватывать баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Система будет оснащена мощным радаром, который увеличивает радиус обнаружения до 150-200 километров.

Согласно изданию, некоторые российские источники приписывают комплексу способность уничтожать метеориты. В частности, существует миф, что именно С-500 во время испытаний смог уничтожить челябинский метеорит в 2013 году, что помогло избежать крупных разрушений и жертв. Однако это утверждение не имеет оснований, поскольку разрушение небесного тела произошло из-за трения и испарения вещества метеорита.

С-500 пустят в серийное производство в 2020 году. Однако в ближайшие пять лет ЗРК не будет экспортироваться, поскольку большим спросом пользуются С-400.

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Страны
Китай
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С-400 Триумф
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2020-й год
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