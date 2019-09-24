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24.09.2019
ИноСМИ

Bloomberg (США): Иран намерен "в скором времени" провести военно-морские учения с Россией и Китаем

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Вертолет ВМС Ирана недалеко от порта Бандар-Аббас
Вертолет ВМС Ирана недалеко от порта Бандар-Аббас.
Источник изображения: © AFP 2019, BEHROUZ MEHRI

Иран сообщил, что проведет в международных водах совместные военно-морские учения с Россией и Китаем, сделав это после того, как Соединенные Штаты заявили о своих планах направить войска на Ближний Восток. Это будут первые совместные учения в Индийском океане с участием Ирана, Китая и России.

- Учения пройдут не в Персидском заливе, а в международных водах.

- Напряженность в заливе усилилась после нападений на саудовские нефтяные объекты.

Иран сообщил, что проведет в международных водах совместные военно-морские учения с Россией и Китаем, сделав это после того, как Соединенные Штаты заявили о своих планах направить войска на Ближний Восток. Об этом сообщило частное информационное агентство "Тасним".

"Совместные учения будут проведены в северной части Индийского океана и в Оманском заливе, - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Гадира Незами (Ghadir Nezami), возглавляющего в генеральном штабе иранских вооруженных сил управление по международным делам и военной дипломатии. - У нас нет абсолютно никаких планов по проведению таких учений в Персидском заливе".

По сообщению "Тасним", это будут первые совместные учения в Индийском океане с участием Ирана, Китая и России.

Менее чем за сутки до этого объявления Соединенные Штаты заявили об отправке в регион американских войск "в умеренном количестве", а также о направлении в Саудовскую Аравию дополнительных средств противоракетной обороны в ответ на удары, нанесенные на прошлой неделе по нефтяным объектам королевства.

После этих атак напряженность в Персидском заливе резко возросла, а США обвинили в совершенном нападении Иран. Тегеран вину отрицает и предупреждает, что ответные удары по его территории приведут к "полномасштабной войне". В пятницу Соединенные Штаты ввели против иранского центробанка и фонда национального благосостояния страны "самые жесткие за все время санкции".

Ответственность на нападение в Саудовской Аравии взяли на себя пользующиеся поддержкой Тегерана йеменские повстанцы-хуситы, которые ведут борьбу против поддерживаемого саудовцами правительства Йемена во главе с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади (Abd Rabbuh Mansur Hadi).


Арсалан Шахла (Arsalan Shahla)

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Индия
Иран
Йемен
Китай
Оман
Россия
Саудовская Аравия
США
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Военные учения
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