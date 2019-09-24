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24.09.2019
ЦАМТО

Главком ВМФ России провел рабочее совещание по вопросам организации испытаний ДЭПЛ проектов 636.3 и 677

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Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург"
Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

ЦАМТО, 23 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание в Адмиралтействе, где заслушал доклады начальников профильных органов военного управления об организации испытаний ДЭПЛ проектов 636.3 и 677.

В частности, адмиралу Евменову было доложено о завершении программы заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", построенной на АО "Адмиралтейские верфи" в рамках серии для Тихоокеанского флота.

В программу заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский", который были проведены с 16 августа по 17 сентября, входили скоростные, маневренные и глубоководные испытания; замер магнитных полей, а также проверка гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, электроэнергетической установки и системы обеспечения жизнедеятельности.

Все системы и механизмы подводной лодки работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками. Подводная лодка успешно выполнила все запланированные погружения, в том числе глубоководное. Государственные испытания подводной лодки запланированы на октябрь месяц.

На рабочем совещании Главкому ВМФ было доложено о том, что вторая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, "Волхов", строящаяся на предприятии "Адмиралтейские верфи", готовится к спуску на воду, а подводная лодка типа "Лада" "Кронштадт", завершает швартовные испытания перед первым выходом в море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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