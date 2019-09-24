Войти
24.09.2019
Военное обозрение

В Польше и Румынии напряжены в связи с фиаско американской ПВО-ПРО Саудовской Аравии

663
0
0

История с нанесением ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки Саудовской Аравии продолжает обсуждаться в различных странах мира. При этом в высказываниях экспертов прослеживается определённая общность. Состоит она вот в чём: если за атакой на объекты Saudi Aramco действительно стоит Иран, то почему система ПВО-ПРО американского производства от Ирана не защитила, потерпев фиаско?

Источник изображения: topwar.ru

Многоуровневая система ПВО-ПРО американского производства в Саудовской Аравии при таком раскладе как минимум вызывает сомнение по степени своей эффективности, представляя скорее сверхдорогостоящее "решето".

Эксперты в Китае, в частности, напомнили, что американцы в течение ряда лет выстраивают и систему противоракетной обороны в Восточной Европе – в румынском Девеселу и польском Редзиково. Как справедливо отмечено, эти системы не столько многоступенчаты как в Саудовской Аравии, а потому в "критический момент" их эффективность может оказаться ещё более низкой, чем в саудовском королевстве. Хотя куда уж менее эффективно…

Действительно, США, начиная создание системы ПРО в Восточной Европе, настаивали на том, что она "против Ирана". Теперь же в США постоянно говорят, что именно Иран атаковал объекты в Саудовской Аравии. Таким образом, Вашингтон сам себя загнал в патовую ситуацию: получается, что и Европу американские системы "от грозного Ирана" не спасут.

А для румынской и польской сторон ситуация превращается и вовсе в невесёлую (даже с названием Девеселу в русском языке коррелируется): ведь эти объекты, которые без труда превращаются в системы наступательного вооружения, по определению станут целями для российских ракет в обязывающей к тому ситуации, о чём неоднократно предупреждала Москва. Власти России отмечали, что на превращение объектов ПРО в потенциальные цели придётся пойти, так как США не предоставили никаких доказательств того, что польский и румынский объекты ПРО США не направлены против РФ.

То есть, после "эха саудовских взрывов" Бухаресту и Варшаве теперь нужно жить с осознанием того, что американские системы их не только не защищают, но и выставляют в качестве первоочередных целей. Причём в Польше и Румынии напряжены ещё и в связи с тем, что имеющиеся в арсенала России ракеты точно помощнее иранских ракет и беспилотников, о которых говорят США.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
16.03.2017
Готовит ли Россия новое поколение ракет средней дальности? (Echo24, Чехия)
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
24.10.2011
НАТО открыла ливийский ящик Пандоры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США