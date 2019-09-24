В Польше и Румынии напряжены в связи с фиаско американской ПВО-ПРО Саудовской Аравии

История с нанесением ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки Саудовской Аравии продолжает обсуждаться в различных странах мира. При этом в высказываниях экспертов прослеживается определённая общность. Состоит она вот в чём: если за атакой на объекты Saudi Aramco действительно стоит Иран, то почему система ПВО-ПРО американского производства от Ирана не защитила, потерпев фиаско?

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Многоуровневая система ПВО-ПРО американского производства в Саудовской Аравии при таком раскладе как минимум вызывает сомнение по степени своей эффективности, представляя скорее сверхдорогостоящее "решето".

Эксперты в Китае, в частности, напомнили, что американцы в течение ряда лет выстраивают и систему противоракетной обороны в Восточной Европе – в румынском Девеселу и польском Редзиково. Как справедливо отмечено, эти системы не столько многоступенчаты как в Саудовской Аравии, а потому в "критический момент" их эффективность может оказаться ещё более низкой, чем в саудовском королевстве. Хотя куда уж менее эффективно…

Действительно, США, начиная создание системы ПРО в Восточной Европе, настаивали на том, что она "против Ирана". Теперь же в США постоянно говорят, что именно Иран атаковал объекты в Саудовской Аравии. Таким образом, Вашингтон сам себя загнал в патовую ситуацию: получается, что и Европу американские системы "от грозного Ирана" не спасут.

А для румынской и польской сторон ситуация превращается и вовсе в невесёлую (даже с названием Девеселу в русском языке коррелируется): ведь эти объекты, которые без труда превращаются в системы наступательного вооружения, по определению станут целями для российских ракет в обязывающей к тому ситуации, о чём неоднократно предупреждала Москва. Власти России отмечали, что на превращение объектов ПРО в потенциальные цели придётся пойти, так как США не предоставили никаких доказательств того, что польский и румынский объекты ПРО США не направлены против РФ.

То есть, после "эха саудовских взрывов" Бухаресту и Варшаве теперь нужно жить с осознанием того, что американские системы их не только не защищают, но и выставляют в качестве первоочередных целей. Причём в Польше и Румынии напряжены ещё и в связи с тем, что имеющиеся в арсенала России ракеты точно помощнее иранских ракет и беспилотников, о которых говорят США.