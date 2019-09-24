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24.09.2019
Газета.ru

"Мешает НАТО": генерал США обвинил Россию в блокаде Одессы

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Генерал США пожаловался на действия ВМФ России в Черном море

Россия устроила временную морскую блокаду Одессы, заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, именно такую цель преследует блокирование российским ВМФ учений НАТО и Украины на Черном море. Он также призвал наращивать силы Североатлантического альянса в регионе "для обеспечения свободы судоходства и защиты НАТО".

Россия устанавливает временную морскую блокаду Одессы, блокируя проход для судов НАТО во время учений на Черном море. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает издание "Сегодня".

"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", - заявил американский генерал.

Ходжес подчеркнул, что Россия закрывает проходы к местам проведения учений НАТО и Украины на Черном море после того, как о географии учений объявляет командование альянса.

Кроме того, генерал призвал НАТО усиливать свое присутствие в Черноморском регионе для обеспечения свободы судоходства и "защиты альянса".

В июле 2019 года в Черном море прошли совместные военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2019. Командование Шестого флота ВМС США указало, что

присутствие американских кораблей в составе международного контингента на Украине призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море.

Всего в маневрах приняли участие 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты. В учениях были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Штаб руководства учений находился в Одессе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал проведение учений НАТО в Черном море провокацией, которая очень точно характеризует американскую внешнеполитическую деятельность. Сенатор добавил, что "американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в акватории Черного моря".

В ходе учений Военно-морские силы Украины сообщили в соцсетях, что сторожевой корабль ВМФ России "Сметливый" якобы проник в закрытый для мореплавания район маневров, спровоцировав опасную ситуацию.

Подобные утверждения не соответствуют реальному положению вещей, подчеркнули в пресс-службе Черноморского флота РФ. Там пояснили, что российский корабль выполняет комплекс задач по отслеживанию за действиями плавсредств НАТО. Делается это на случай необходимости оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, передает НСН.

В апреле этого года разведывательные и ударные корабли Черноморского флота были выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield-2019, проводившиеся в юго-западной части Черного моря.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

На прошедшем саммите НАТО было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и усилить сотрудничество с этими странами. Ранее страны-члены альянса приняли новый план по усилению присутствия в регионе Черного моря.

В январе два эсминца ВМС США "Портер" и "Грейвли" вошли в Балтийское море, их сопровождали корабли ВМФ России - корветы "Сообразительный" и "Бойкий". В Минобороны отметили, что американские эсминцы несут на себе управляемые ракеты, а российские моряки ведут наблюдение, передает ФАН.

Согласно международной конвенции Монтре, пребывание в черноморской акватории военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, не должно превышать 21 суток, а тоннаж не должен быть выше 30 тыс. т.

В начале 2018 года командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди заявлял, что заходящие в Черное море американские эсминцы помогают поддерживать оперативное присутствие США в регионе.

По словам Грейди, Черное море является стратегически важным для Вашингтона регионом. Телеканал CNN в своих сюжетах про походы американских эсминцев к берегам России, утверждает, что Штаты наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью - противостоять российскому "наращиванию военно-морской мощи".

Заявления Вашингтона по поводу наращивания Россией своего военного флота в Черном море - "прямая ложь", подчеркивали в Совете Федерации. По мнению первого зампреда комитета верхней палаты парламента по обороне Евгения Серебренникова, подобные беспочвенные обвинения призваны отвлечь внимание от усиления США собственного военного присутствия в регионе.


Иван Апулеев

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