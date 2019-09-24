Украина закупила тысячи боеприпасов к "Тунгуске" и гранатомётам у Болгарии

Многочисленные взрывы и пожары на арсеналах вооружённых сил Украины приводят к нехватке боеприпасов. Чтобы эту нехватку компенсировать, украинских профильным структурам приходится заключать контракты с иностранными компаниями на импорт боеприпасов различного типа. При этом круг поставщиков сводится в основном к компаниям из бывшего социалистического лагеря – из стран Восточной Европы.

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Одним из поставщиков выступает Болгария. Стало известно, что компанией "Укрспецэкспорт" из Болгарии поставлена партия боеприпасов нескольких типов.

По последним данным, речь идёт о поставках боеприпасов для самоходных зенитных ракетно-пушечных установок 2С6 "Тунгуска". По состоянию на 2018 год у Украины на вооружении было до 70 "Тунгусок".

После того как поставки боеприпасов для этих ЗРПК подтвердись, на самой Украине возник вопрос: откуда эти боеприпасы взяли в Болгарии, на вооружении армии которой комплексов "Тунгуска" нет. Информации о том, что на территории Болгарии такие боеприпасы остались на складах с советских времён, тоже нет.

Это породило мнение о возможной новой коррупционной схеме. В частности, отмечается, что поставляемые боеприпасы "болгарские" только по бумагам. На самом деле, они вполне могут оказаться боеприпасами с украинских складов, которые в итоге выгорели.

В ответ на это украинские эксперты говорят о заказе у болгарских поставщиков "универсальных боеприпасов" подходящего калибра. Речь о тысячах выстрелов калибра 30 мм (УОР и УОФ), которые в документах обозначены как продукция 2015 года выпуска. Кстати, о том, кто именно выступил в качестве болгарского поставщика, пока не сообщается.

Нужно добавить, что помимо боеприпасов к "Тунгуске" "Укрспецэкспорт" завёз из Болгарии около 60 тысяч выстрелов для подствольных гранатомётов ГП-25 и ГП-30.