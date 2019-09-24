Сенатор Грэм заявил о желании вернуть Турцию в программу по F-35
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: thedrive.com
Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на более стратегические отношения между Анкарой и Вашингтоном.
"Я надеюсь, что мы сможем получить более стратегические отношения с Турцией (...), попробуем вернуть их в программу F-35, может быть, поговорим о программе свободной торговли", - сказал Грэм журналистам после встречи.
"Потому что Турция является очень важным союзником, не только в вопросах, касающихся Сирии, но и, действительно, всего региона", - добавил он.
В целом он охарактеризовал встречу с президентом Турции как "хорошую".
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Персоны
Похожие новости