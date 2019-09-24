Войти
24.09.2019
Интерфакс-АВН

Сенатор Грэм заявил о желании вернуть Турцию в программу по F-35

466
0
0
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: thedrive.com

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на более стратегические отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Я надеюсь, что мы сможем получить более стратегические отношения с Турцией (...), попробуем вернуть их в программу F-35, может быть, поговорим о программе свободной торговли", - сказал Грэм журналистам после встречи.

"Потому что Турция является очень важным союзником, не только в вопросах, касающихся Сирии, но и, действительно, всего региона", - добавил он.

В целом он охарактеризовал встречу с президентом Турции как "хорошую".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
05.08.2019
T24 (Турция): план США в северной Сирии
17.07.2019
НАТО в тупике: прибытие С-400 в Турцию вызвало ажиотаж в западных СМИ
06.05.2019
Trkiye (Турция): принуждение в виде Ф-35
29.04.2019
Эрдоган назвал значение российских С-400 для Турции
11.04.2019
Турция пообещала заказать еще С-400 вместо Patriot
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США