Сенатор Грэм заявил о желании вернуть Турцию в программу по F-35

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на более стратегические отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Я надеюсь, что мы сможем получить более стратегические отношения с Турцией (...), попробуем вернуть их в программу F-35, может быть, поговорим о программе свободной торговли", - сказал Грэм журналистам после встречи.

"Потому что Турция является очень важным союзником, не только в вопросах, касающихся Сирии, но и, действительно, всего региона", - добавил он.

В целом он охарактеризовал встречу с президентом Турции как "хорошую".