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24.09.2019
Российская газета

Кудрин объяснил свою позицию по оборонным расходам

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Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА Новости

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил свою позицию по вопросу, касающемуся оборонных расходов. По его словам, президент уже привел расходы на оборону к разумной величине.

Об этом он написал в Twitter, отметив, что ранее уже упоминал о том, что дальнейшего снижения расходов для решения оборонных задач не требуется. "Теперь цель - эффективность", - подчеркнул Кудрин. Глава Счетной палаты также опубликовал график оборонных расходов. Согласно ему, траты снизились с 4,4% ВВП в 2016 году до 2,7% в 2018-м.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу ответил на периодически всплывающие заявления главы Счетной палаты о якобы раздутом российском оборонном бюджете. Он также посоветовал экономистам не бояться больших расходов, а вместо этого работать над ростом доходов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Кудрин Алексей
Шойгу Сергей
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