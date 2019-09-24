Кудрин объяснил свою позицию по оборонным расходам
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил свою позицию по вопросу, касающемуся оборонных расходов. По его словам, президент уже привел расходы на оборону к разумной величине.
Об этом он написал в Twitter, отметив, что ранее уже упоминал о том, что дальнейшего снижения расходов для решения оборонных задач не требуется. "Теперь цель - эффективность", - подчеркнул Кудрин. Глава Счетной палаты также опубликовал график оборонных расходов. Согласно ему, траты снизились с 4,4% ВВП в 2016 году до 2,7% в 2018-м.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу ответил на периодически всплывающие заявления главы Счетной палаты о якобы раздутом российском оборонном бюджете. Он также посоветовал экономистам не бояться больших расходов, а вместо этого работать над ростом доходов.
РџРѕС‡РёС‚Р°Р» РЎРњР Рё СѓРґРёРІРёР»СЃСЏ. РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ СѓР¶Рµ РїСЂРёРІС‘Р» СЂР°СЃС…РѕРґС‹ РЅР° РѕР±РѕСЂРѕРЅСѓ Рє СЂР°Р·СѓРјРЅРѕР№ РІРµР»РёС‡РёРЅРµ. РЇ РіРѕРІРѕСЂРёР», С‡С‚Рѕ РґР°Р»СЊРЅРµР№С€РµРµ СЃРЅРёР¶РµРЅРёРµ РЅРµ С‚СЂРµР±СѓРµС‚СЃСЏ РґР»СЏ СЂРµС€РµРЅРёСЏ Р·Р°РґР°С‡ РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹. РўРµРїРµСЂСЊ С†РµР»СЊ - СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅРѕСЃС‚СЊ.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro— РђР»РµРєСЃРµР№ РљСѓРґСЂРёРЅ (@Aleksei_Kudrin) 22 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются