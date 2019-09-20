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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия проведёт испытания робота для работы в открытом космосе в течение трёх лет - Рогозин

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: Роскосмос / РИА Новости

Ижевск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый робот будет создан для работы в космосе на внешнем борту Международной космической станции, его испытания займут три года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В принципе, понятно куда двигаться. Первое - это подготовка робота для внекорабельной деятельности и его испытания в течение видимо трех лет на внешнем борту МКС", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что следующим этапом применения робототехники в космосе станет подготовка более совершенной машины, которая полетит в 2023 году на корабле "Орел" с космодрома Восточный.

"Это первое испытание будет в беспилотном режиме корабля нового поколения. А след этап - это уже высадка на Луну антропоморфной системы, которая будет обеспечивать установку (лунного модуля - ИФ) и регламентные работы", - отметил глава Роскосмоса.

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Восточный Космодром
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