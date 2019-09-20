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20.09.2019
ТАСС

Космонавт устранил неполадку в системе, помешавшую "Союзу" с роботом пристыковаться к МКС

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Корабль "Союз МС-14"
Корабль "Союз МС-14".
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA TV

Причиной нештатной ситуации оказался не подключенный кабель

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Причиной сбоя во время первой попытки стыковки с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стал неподключенный кабель. Об этом рассказал космонавт Александр Скворцов во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), запись которых транслировалась на сайте NASA.

"Когда я начал искать кабель [705-й] для выполнения работы, я обнаружил, что кабель отстыкован и болтается", - сказал Скворцов.

После этого специалист ЦУП уточнил, пристыкован ли теперь кабель к контейнеру на его штатное место. Скворцов ответил: "Абсолютно правильно". После этого был проведен успешный тест системы.

"Тест "Курса" пройден без замечаний", - сказали в ЦУП.

В свою очередь Скворцов сказал, что очень рад.

Неудачная стыковка

Стыковка "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту планировалась на утро 24 августа. Однако за 60 метров до малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ-2) корабль начал отдаляться на безопасное расстояние от МКС. Как сообщили позже в NASA, причаливание корабля было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту станции.

По решению госкомиссии 26 августа была проведена перестыковка корабля "Союз МС-13" от агрегатного отсека модуля "Звезда" к МИМ-2 в ручном режиме. На его борту находился экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство).

Корабль с "Федором" 27 августа успешно пристыковался к агрегатному отсеку "Звезда" в автоматическом режиме. Систему "Курс" было решено ремонтировать позже. Работы проводил космонавт Скворцов 18 и 19 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
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Робот
Союз ПКК
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