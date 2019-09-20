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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Экспортный потенциал российского ОПК должен наращиваться, в том числе и за счет гражданской продукции - Путин

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Ижевск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса должны увеличивать долю гражданской продукции, в том числе для экспорта, призвал их принять участие в реализации нацпроектов.

Выступая на Всероссийском форуме оружейников в Ижевске, Путин подчеркнул, что экспортный потенциал ОПК должен наращиваться, в том числе и за счет гражданской продукции.

"В 2018 г. доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%. Такой конкурентоспособной, имеющей спрос продукции становится все больше", - отметил глава государства.

В качестве примера Путин привел созданные концерном "Калашников" арктический беспилотник и разработанную экипировку для арктических условий.

"Также как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок, должны все организации ОПК", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "огромное поле для работы открывают национальные проекты, другие масштабные госпрограммы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
БПЛА
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