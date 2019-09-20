Открытие НАТО: альянс запутался в морях

В НАТО поправили абсурдную ошибку, допущенную в названии Азовского моря

На сайте НАТО разместили статью о современных вызовах для судоходства, в которой было указано "море Азимова". На следующий день после публикации этот географический объект изменили на Азовское море. Говоря о нем, автор сообщил о неких "недавних событиях" там и в Персидском заливе. Впрочем, эту формулировку в статье не конкретизировали.

Пресс-служба НАТО опубликовала на своем сайте заметку "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО". В ней упоминается некий географический объект "море Азимова". В публикации говорится об эксперте Североатлантического альянса Поле Бекли, который рассуждает о современных вызовах для судоходства.

"Свобода доступа к морям очень важна для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни", - цитируют Бекли в статье. Также указывается, что 90% мировой торговли осуществляется на судах, а путь к портовым городам пролегает через внутренние водные пути, которые из-за интенсивного движения и мелководья представляют собой легкую цель для атак.

Он назвал мины и подводные лодки эффективными путями по недопущению этой свободы доступа к морям.

Авторы публикации подчеркнули, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова" указали на необходимость того, чтобы ВМС НАТО могли находить методы для уничтожения мин.

В статье не уточнили, где находится "море Азимова". Она была опубликована на сайте НАТО 18 сентября в 16.57 по местному времени (17.57 мск). Уже на следующий день Североатлантический альянс исправил ошибку в публикации: "море Азимова" было заменено на Азовское море.

Тем не менее авторы все же не уточнили, какие именно "события" продемонстрировали необходимость "военно-морской мощи" для НАТО. Говоря об Азовском море, они, возможно, имели в виду инцидент с задержанием украинских военных кораблей в ноябре прошлого года. Они пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море и, по сообщению ФСБ, игнорировали предупредительные сигналы российской стороны. В результате корабли и их экипажи были задержаны пограничниками РФ. Позже моряков освободили в рамках обмена заключенными с Украиной.

Что касается Персидского залива, о конкретных событиях там в статье тоже не сообщили. Скорее всего, речь идет о ряде инцидентов, произошедших минувшим летом. Телеканал Press TV 18 июля сообщил в твиттере, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитные части ВС Ирана - задержал в этой акватории иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо в объеме 1 млн баррелей. Как уточняет иранское агентство Tasnim, патрульные иранские катера задержали его к югу от острова Ларак.

До этого еще один инцидент с участием иранских судов произошел в Ормузском проливе. Телеканал CNN 11 июля сообщил, что

в этой акватории пять вооруженных кораблей Ирана попытались остановить британский танкер.

Как рассказали его источники, Тегеран якобы напал на судно Великобритании, когда оно выходило из Персидского залива в Ормузский пролив. По данным СМИ, военные КСИР настигли корабль и призвали сменить курс, но почему-то не заметили британский фрегат, сопровождавший танкер.

Военный корабль призвал иранцев отступить и не мешать ему, сделал им устное предупреждение и демонстративно направил оружие. Тогда, как передает CNN, военные КСИР отступили.

По утверждению телеканала, США располагают видео с борта самолета, который пролетал над проливом во время инцидента. Лондон подтвердил, что британский корабль тогда находился в том регионе и обеспечивал безопасность на море.

Но иранцы отвергли обвинения в создании помех в Ормузском проливе в свой адрес. Если бы они действительно получили команду о захвате каких-либо судов, то исполнили бы задание незамедлительно, подчеркнули в Тегеране.

Вашингтон остался при своем мнении: он и его союзники рассмотрели в этом инциденте угрозу со стороны Ирана.

После случившегося США начали обсуждать с партнерами возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, сообщил на слушаниях в американском сенате кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Как передавали его слова западные СМИ, американская сторона стремится создать коалицию, чтобы предоставлять военное морское сопровождение для коммерческих судов.

Некоторое время спустя, 23 июля, американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США уже находятся в процессе создания такой коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

По его словам, в нее войдут страны "по всему миру". "Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми", - сказал он телекомпании WFTV 9.

Кристина Сизова