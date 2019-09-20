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20.09.2019
ТАСС

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

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Система ПВО Patriot
Система ПВО Patriot.
Источник изображения: © EPA/VALDA KALNINA

Собеседник агентства указал на низкую эффективность американских комплексов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

Он отметил, что северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них - 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие PAC-3. В Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии, добавил источник, находятся три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

"Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам - у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами", - заявил источник в ведомстве. Он добавил, что "они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

Источник уточнил, что оправдания госсекретаря США Майка Помпео, по словам которого, даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают, можно было бы принять, если бы речь шла об одном комплексе Patriot, непосредственно прикрывавшем атакованный объект.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
SM-2
Иджис
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