Navantia передаст Эр-Рияду технологии на сумму 900 млн. евро в рамках проекта строительства корветов Avante-2200

ЦАМТО, 19 сентября. Испанская компания Navantia передаст Саудовской Аравии технологии в рамках проекта строительства корветов Avante-2200.

Соответствующий контракт на сумму 900 млн. евро (около 3,7 млрд. риалов) подписан компанией Navantia с совместным предприятием SAMI Navantia Naval Industries (SAMI-Navantia), сформированным саудовской компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) и Navantia. Он предусматривает сотрудничество в области интеграции боевых систем (CSI) на корветах Avante-2200, предназначенных для поставки ВМС Саудовской Аравии.

Контракт был подписан 10 сентября на стенде SAMI в рамках состоявшейся в Лондоне выставки Defence and Security Equipment International (DSEi-2019).

Как заявлено, соглашение будет способствовать развитию оборонной промышленности Саудовской Аравии за счет передачи технологий и создания новых рабочих мест в соответствии с поставленной в рамках программы развития Саудовской Аравии "Видение 2030" (Vision 2030) задачей локализации до 50% общих военных закупок к 2030 году.

Помимо сотрудничества в области интеграции боевых систем, новое соглашение между SAMI-Navantia и Navantia предусматривает совместное проектирование ряда систем и аппаратных средств, разработку программного обеспечения, тестирование и сертификацию, создание прототипов, моделирование, а также реализацию программ материального обеспечения и обучения.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на постройку пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Строительство корветов будет осуществляться на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов началась в январе 2019 года.

Спуск на воду головного корвета запланирован на конец 2020 года, а его передача заказчику – на октябрь 2021 года. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.