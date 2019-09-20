Бомбардировщик B-21 Raider взлетит уже через два года
Компания Northrop Grumman начала сборку первых перспективных бомбардировщиков.
По словам исполняющего обязанности министра ВВС США Мэттью Донована, программа разработки перспективного бомбардировщика идет по плану. Сборка первых летных образцов B-21 Raider ведется на том же предприятии, где собирались стелс-бомбардировщики B-2 Spirit — 42-м заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния).
Как сообщает Warspot со ссылкой на портал flightglobal.com, уже в декабре 2021 года первый B-21 Raider должен совершить перелет на базу ВВС Эдвардс, которая находится на расстоянии 35 км от сборочной линии. Там же будет восстановлена 420-я эскадрилья лётных испытаний, которая в своё время была создана для B-2.
Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолет. Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.
Фото: рендер бомбардировщика B-21 Raider (popularmechanics.com)
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются