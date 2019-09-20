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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

Бомбардировщик B-21 Raider взлетит уже через два года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания Northrop Grumman начала сборку первых перспективных бомбардировщиков.

По словам исполняющего обязанности министра ВВС США Мэттью Донована, программа разработки перспективного бомбардировщика идет по плану. Сборка первых летных образцов B-21 Raider ведется на том же предприятии, где собирались стелс-бомбардировщики B-2 Spirit — 42-м заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния).

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал flightglobal.com, уже в декабре 2021 года первый B-21 Raider должен совершить перелет на базу ВВС Эдвардс, которая находится на расстоянии 35 км от сборочной линии. Там же будет восстановлена 420-я эскадрилья лётных испытаний, которая в своё время была создана для B-2.

Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолет. Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.

Фото: рендер бомбардировщика B-21 Raider (popularmechanics.com)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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