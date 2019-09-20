На иранский военно-морской парад в Персидском заливе выйдут до 200 кораблей - СМИ

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Две сотни боевых кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) примут участие в военном параде в Персидском заливе в ознаменование годовщины начала ирано-иракской войны 1980-88 годов, сообщили в четверг иранские СМИ.

Военные парады в Иране проводятся ежегодно 22 сентября - в первый день "Недели Священной обороны".

22 сентября 1980 года без объявления войны Ирак вторгся в Иран. Иракские войска не смогли добиться значимых успехов и к июню 1982 года были выбиты со всей занимаемой ими иранской территории. Последовавшее вторжение Ирана в Ирак также не было успешным. В 1988 году Ирак в ходе серии операций освободил оккупированные иранцами территории и развил наступление в глубь Ирана. Под угрозой военной катастрофы власти Ирана в августе 1988 года согласились на предложенное Ираком перемирие, завершив таким образом конфликт.

Ирано-иракская война стала первой войной в Персидском заливе.

В этом году, помимо Персидского залива, военный парад пройдет и в Тегеране.

Как отмечают иранские власти, демонстрацией военной техники вооруженные силы страны направят "послание мира и дружбы странам региона, подчеркнув, что мир в регионе зависит от единства соседей и что никакие иностранные силы не требуются в регионе".