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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

Лаосцы научат танкистов ВВО воевать в условиях джунглей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые в истории международные учения танковых подразделений "Ларос-2019" пройдут в Лаосе в декабре, Россию на них представят танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

От ВВО, по данным военного округа, будет задействована танковая рота и отделение материально-технического обеспечения, от народной армии Лаоса - танковые, разведывательные, инженерные подразделения, а также взвод связи и РХБ защиты.

На полигоне в Забайкалье, уточнили военные, танкисты отрабатывают ведение мобильной обороны с оперативной сменой боевых позиций, а также проведение контратак. Корректировку огня экипажей танков Т-72Б3 ведут расчеты БЛА "Орлан-10", пояснили в пресс-службе.

Кроме того, планируется отработать тактику совместных действий в условиях джунглей, говорится в сообщении.

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