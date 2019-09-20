Лаосцы научат танкистов ВВО воевать в условиях джунглей

Первые в истории международные учения танковых подразделений "Ларос-2019" пройдут в Лаосе в декабре, Россию на них представят танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

От ВВО, по данным военного округа, будет задействована танковая рота и отделение материально-технического обеспечения, от народной армии Лаоса - танковые, разведывательные, инженерные подразделения, а также взвод связи и РХБ защиты.

На полигоне в Забайкалье, уточнили военные, танкисты отрабатывают ведение мобильной обороны с оперативной сменой боевых позиций, а также проведение контратак. Корректировку огня экипажей танков Т-72Б3 ведут расчеты БЛА "Орлан-10", пояснили в пресс-службе.

Кроме того, планируется отработать тактику совместных действий в условиях джунглей, говорится в сообщении.