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20.09.2019
ИноСМИ

Newsweek (США): превосходство НАТО над Россией "утрачено", что вынуждает Альянс разрабатывать новую стратегию

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Норвежские военные
Норвежские военные.
Источник изображения: © NATO/Norwegian Armed Forces

Воинственная Россия и становящийся все более сильным Китай заставили мировых лидеров вновь задуматься о соперничестве великих держав. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Эти интересы находятся в прямом противоречии с целями США и НАТО.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что в последние годы военное превосходство НАТО над все более агрессивной Россией было утрачено, что вынудило альянс, созданный 70 лет назад, пересмотреть свою стратегию сдерживания возрождающейся России.

Как сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", генерал Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) выступил перед журналистами во вторник после последнего заседания Военного комитета НАТО в Словении, на котором, по его словам, обсуждалась новая военная стратегия НАТО, согласованная в мае.

Воинственная Россия и становящийся все более сильным Китай заставили мировых лидеров вновь задуматься о соперничестве великих держав. Многолетнее неоспоримое мировое господство США в постсоветский период подходит к концу, и трансатлантический альянс вынужден повернуться лицом к этой новой реальности.

Самой серьезной угрозой является Россия. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Зачастую эти интересы находятся в прямом противоречии с целями США и НАТО.

В мае командование НАТО приняло новую военную стратегию альянса. Главный маршал британской авиации сэр Стюарт Пич (Stuart Peach) заявил, что она позволит блоку "выполнить нашу основную миссию - защитить почти один миллиард человек".

Во вторник на пресс-конференции Данфорд заявил: "Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией утрачено".

По словам генерала, военное руководство НАТО "признает этот изменившийся баланс сил". Он сказал, что это стало одной из причин пересмотра стратегии в мае. "Теперь мы в НАТО осуществляем планирование более согласованно и последовательно, - пояснил Данфорд, - и укрепляем потенциал совместными усилиями".

В прошлом месяце Данфорд заявил, что США и их союзники по НАТО сталкиваются с множеством угроз со стороны враждебных государств.

Генерал отметил, что Россия проводила свои военные кампании в Грузии, на Украине, в Сирии и активные мероприятия в других странах. И наряду с этим "приняла на вооружение средства, которые не соответствуют договору [о ракетах средней и малой дальности силах средней дальности], и президент Путин с гордостью рассказывал о возможностях систем оружия, предназначенных для того, чтобы создать угрозу для Америки".

При этом Китай, который действует все более уверенно, милитаризует спорные территории в районе Южно-Китайского моря и продолжает вкладывать головокружительные суммы в свои вооруженные силы - особенно в военно-морской флот Народно-освободительной армии.

По словам Данфорда, после окончания холодной войны и Россия, и Китай внимательно изучали военную стратегию, возможности и достижения США и пытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон Америки.

Данфорд заявил во вторник, что совещание в Словении стало продолжением работы по практической реализации военной стратегии НАТО. То есть, работы, направленной на успешное применение на практике концепции "коллективной обороны" НАТО для защиты от внешней агрессии и угроз.

"В 1990-е годы у нас - как и у США - не было особой конкуренции, не было необходимости более продуманно развивать потенциал, оценивать ситуацию, разрабатывать концепции, и в центре внимания находится стратегия", - сказал Данфорд.


Дэвид Бреннан (David Brennan)

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