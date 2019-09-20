Войти
20.09.2019
Lenta.ru

В США нашли у России танк мощнее "Арматы"

318
0
0
Источник изображения: Кадр: Hazard TV - Необычное оружие и техника / YouTube

В конце холодной войны Советский Союз разработал действующий прототип супертанка Т-95 ("Объект 195"), который, в случае принятия на вооружение, превзошел бы любой танк НАТО, пишет The National Interest.

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 "Армата", который также получил необитаемую башню. "Предполагают, что T-14 "Армата" обладает радиолокационным прицелом, однако у нее, похоже, нет специализированного радиолокационного прицела, выделенного для этих целей, как у Т-95", — утверждает издание.

Журнал пишет, что Т-95 отличался значительными сетевыми возможностями, позволяющими эффективно использовать 152-миллиметровую пушку, в частности, способностью поражать цели, замеченные дронами. "Из-за всех вышеперечисленных особенностей T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14", — заключает издание.

Тем не менее, отмечает The National Interest, Т-14 "Армата" отличается более продвинутыми, чем Т-95, способностями по противодействию вражеским ракетам и радарам.

В сентябре "Военно-промышленный курьер" написал, что НБМ "Бумеранг-БМ", который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 "Армата", имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые "в лучшем случае закрыты козырьком от дождя".

В августе то же издание сообщало, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В апреле 2011 года бывший первый заместитель начальника главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Юрий Коваленко заявил, что Россия в 2015 году примет на вооружение новый основной боевой танк под условным названием "Армада".

В июле 2010 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) впервые состоялся закрытый показ перспективного основного боевого танка Т-95.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-95
Эпоха БМ
Компании
ГАБТУ
Проекты
NATO
Похожие новости
20.09.2019
Американские СМИ рассказали об отказе России от советского "супертанка"
20.09.2019
"Объект 195" был лучше "Арматы"
25.05.2015
Высокоточный аргумент
15.10.2014
"Армата"
23.12.2011
Чужие среди своих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:35
  • 32
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 20.09 08:55
  • 1
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 20.09 08:44
  • 12
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 20.09 06:47
  • 24
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 20.09 06:38
  • 5
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет
  • 20.09 05:09
  • 8
"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин
  • 20.09 03:41
  • 78
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 22:32
  • 33
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 19.09 20:27
  • 1
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 19.09 20:14
  • 1
Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
  • 19.09 20:06
  • 1
В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей
  • 19.09 19:34
  • 1
Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами
  • 19.09 19:12
  • 58
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.09 19:10
  • 2
Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны
  • 19.09 18:51
  • 12
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"