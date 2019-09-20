Sina (Китай): Россия заявила, что истребитель Су-57 наделен искусственным интеллектом. Китайские Су-35 уже оснащены оборудованием, позволяющим автоматизировать половину процессов

Как сообщает "Сина", российский истребитель Су-57 может выполнять 90% задач в автоматическом режиме, ключевую роль в такой высокой автоматизации играет информационно-управляющая система, которая на основе результатов может предлагать пилоту перечень возможных действий. Таким образом значительно возрастает боевая эффективность самолета, отмечает издание.

За недавнее время портал "Бэйго фану" получил огромное количество писем от российских военно-промышленных предприятий, в том числе от крупной компании "Ростех". В письмах подробно рассказывалось о предстоящей выставке, в которой примет участие компания, и также о том, что планируется представить экспортный вариант известного истребителя Су-57 и легкого транспортного самолета Ил-112ВЭ.

В своем письме "Ростех" кратко рассказал о Су-57Э. Су-57Э - это многофункциональный истребитель пятого поколения, способный наносить удары по воздушным, наземным и встречным целям в любых погодных условиях и в сложной электромагнитной обстановке. По сравнению с четвертым поколением, главное преимущество Су-57Э заключается в необычайно малой эффективной отражающей поверхности, которая позволяет снизить заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, делая самолет практически "невидимым". Также отличительной чертой пятого поколения является защищенность авионики и вооружения от помех, а также способность развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.

В письме также отмечалось то, что Су-57Э превосходит существующие истребители поколения 4++ по 4 ключевым параметрам:

1) многофункциональность

2) автоматизация и интеграция технологий искусственного интеллекта в процесс нанесения ударов по цели

3) наличие высокоточного управляемого оружия дальнего действия, способного наносить удары по нескольким целям

4) высокая степень маневренности

В подобных описаниях сейчас чрезвычайно популярен научно-технический термин "искусственный интеллект". Впервые он использовался в контексте Су-57, и, судя по всему, это был первый раз, когда шла речь об использовании искусственного интеллекта в боевых самолетах. В описаниях явно прослеживались элементы рекламы, тем не менее это действительно показывает высокую степень автоматизации Су-57. Ранее портал "Бэйго фану" неоднократно затрагивал данную тему, обратимся к ней еще раз.

По словам российских представителей, Су-57 может выполнять 90% задач в автоматическом режиме, пилот нужен лишь для принятия решений, затем по нажатию кнопки выбранное оружие наносит удар по цели. Су-57 даже может работать полностью автоматически по подготовленной на базе программе, в таком случае пилот ответственен только за нажатие пусковой кнопки. Если пилот теряет сознание, высокоавтоматизированная система сможет спасти самолет.

Ключевую роль в такого рода высокой автоматизации играет "мозг" самолета - "информационно-управляющая система" (ИУС). Выглядит так, будто "знания" целой группы исследователей поместили в компьютерную программу, которая призвана помогать пользователю. В России это назвали "электронным пилотом" и "пилотом-невидимкой". На первый взгляд это кажется чем-то новым, однако подобные технологии уже внедряются в промышленность. Например, мы все чаще и чаще слышим выражение "экспертная система", которое относится к области искусственного интеллекта. Однако разработка информационно-управляющей системы на борту российского боевого самолета по-прежнему довольно актуальна.

Одним словом, механизм функционирования ИУС основывается на работе мощных датчиков на борту самолета, которые собирают данные о противнике и проводят их комплексную обработку. На современных самолетах есть множество датчиков, которые без труда получают большие объемы информации и также с легкостью помещают все эти данные в компьютер. Но проблема заключается в том, как лучше интегрировать эту информацию? Как эффективно и не слишком сложно вносить рекомендации? Необходимо полагаться на реальные знания и опыт летчиков и военных, а не на безосновательные предположения инженеров-конструкторов.

Несомненно, 15 лет назад России сложно было спроектировать подобную систему, приходилось начинать практически с нуля. Главный конструктор ИУС Дмитрий Грибов отмечал, что в то время было очень много сложных моментов в разработке такой системы, вплоть до того, что даже не было надежных волоконно-оптических линий связи, но в конечном итоге разработка была завершена и были достигнуты определенные успехи. ИУС или "электронный пилот", установленный на борт Су-57, уже может на основе результатов, полученных после обработки, предлагать пилоту перечень возможных действий. Например, на основе полученных данных система может очень четко определить степень угрозы той или иной ракеты, и на основе этого пошагово объяснить пилоту, как стоит и как не стоит действовать. Таким образом значительно возрастает боевая эффективность самолета.

Интересно, что в прошлом, подсчитывая стоимость авионики, брали в расчет только стоимость оборудования - "железа", сейчас же важнейшую роль в авионике играет программное обеспечение, и такой подсчет стоимости кажется устаревшим, так как в современной технической продукции стоимость программного обеспечения обычно в разы дороже. В ходе скоординированной работы организации-разработчика "Сухой" и военных ведомств стоимость программного обеспечения ИУС впервые была включена в общую стоимость самолета.

Су-35 стал платформой для предварительных испытаний функций Су-57, в большой степени была использована структура авионики Су-57, включая ИУС, которая учитывала успехи развития так называемых "технологий искусственного интеллекта". Китай приобрел Су-35, получив возможность изучить часть новых технологий самолетов пятого поколения.