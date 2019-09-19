"Калашников" столкнулся с проблемой сбыта гражданского оружия на фоне ограничений на его оборот в РФ

Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" столкнулся с проблемой сбыта гражданского оружия, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков в своем выступлении на Форуме оружейников в Ижевске в среду.

"История наша с рынком гражданского стрелкового оружия - все те проблемы, которые сейчас описали (на форуме - ИФ), они действительно очень серьезно бьют по концерну, и у нас серьезные проблемы с тем, что у нас практически сейчас забита вся сбытовая сеть нашими изделиями", - сказал Ненюков.

Он назвал условия работы на этом рынке "тяжелейшими". Он отметил, что в этих условиях необходимо проводить работу как по продаже этих изделий, так и по выходу на новые перспективные рынки.

Ненюков добавил, что проблемы со сбытом гражданской продукции испытывает также входящий в концерн Ижевский механический завод.

Он также сообщил, что доля гособоронзаказа на предприятии "не столь велика". "В 2018 году доля ГОЗа была порядка 47%," - отметил он.

Михаил Ненюков уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что ситуация связана с внешними и внутренними проблемами. "У нас все больше и больше вводятся ограничения внутри страны на распространение, реализацию гражданского оружия, это внешние проблемы. И внутренних очень много", - сказал он.