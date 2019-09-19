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19.09.2019
bmpd.livejournal.com

Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны

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В среду, 18 сентября 2019 года, лидеры Южной Кореи и Саудовской Аравии договорились об укреплении сотрудничества в борьбе с террористическими актами, подобными недавним ударам беспилотных летательных аппаратов по объектам саудовской нефтяной промышленности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (с) Yonhap

В ходе телефонных переговоров президент Мун Чжэ Ин и наследный принц Мухаммед бен Сальман также подчеркнули важность объединения усилий всего международного сообщества в ответ на данную проблему.

Помимо этого, саудовский лидер обратился к Мун Чжэ Ину с просьбой о помощи в укреплении системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Южная Корея
Проекты
БПЛА
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