Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны

В среду, 18 сентября 2019 года, лидеры Южной Кореи и Саудовской Аравии договорились об укреплении сотрудничества в борьбе с террористическими актами, подобными недавним ударам беспилотных летательных аппаратов по объектам саудовской нефтяной промышленности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (с) Yonhap

В ходе телефонных переговоров президент Мун Чжэ Ин и наследный принц Мухаммед бен Сальман также подчеркнули важность объединения усилий всего международного сообщества в ответ на данную проблему.

Помимо этого, саудовский лидер обратился к Мун Чжэ Ину с просьбой о помощи в укреплении системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.