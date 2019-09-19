Эрдоган грозит начать операцию в Сирии, если не достигнет договоренностей с США по зоне безопасности

Стамбул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция готова начать операцию на востоке Сирии через две недели, если она не сможет достигнуть конкретных договоренностей с США по зоне безопасности, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно", - сказал Эрдоган.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией. 8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности.

Турция после достижения соглашения с США обвиняла Вашингтон в том, что он принимает поверхностные меры по зоне безопасности, а также выражала несогласие с позицией США по проблеме курдского ополчения в Сирии.