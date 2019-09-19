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19.09.2019
Известия.ru

Рогозин узнал причины возникновения "дырки" в "Союзе"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" образовалась "дырка", но оставит эту информацию в тайне. Об этом он рассказал на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в среду, 18 сентября.

"Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем", — сказал руководитель госкорпорации, его слова приводит "РИА Новости".

Как пояснил Рогозин, у "Роскосмоса" должна быть "какая-то тайна".

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС возникла нештатная ситуация в результате утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.

Высказывалось предположение, что отверстие от сверла могло появиться еще в цехе сборки в Королеве, а не на Байконуре или на МКС.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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