Рогозин узнал причины возникновения "дырки" в "Союзе"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" образовалась "дырка", но оставит эту информацию в тайне. Об этом он рассказал на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в среду, 18 сентября.

"Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем", — сказал руководитель госкорпорации, его слова приводит "РИА Новости".

Как пояснил Рогозин, у "Роскосмоса" должна быть "какая-то тайна".

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС возникла нештатная ситуация в результате утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.

Высказывалось предположение, что отверстие от сверла могло появиться еще в цехе сборки в Королеве, а не на Байконуре или на МКС.