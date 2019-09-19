Оружейный шантаж: Пентагон призвал Анкару купить военную технику США

США склоняют Турцию к покупке американского оружия

Замминистра обороны США Джон Руд призвал Турцию закупить американскую технику вместо российских истребителей Су-35 и Су-57. Однако он добавил, что выбор вооружений является внутренним делом Анкары. Руд также не уточнил, какую технику США готовы предложить Турции, учитывая, что судьба контракта на поставку F-35 пока не ясна.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Вашингтон знает о том, что Анкара рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57. По его словам, Турции следует закупить американскую технику.

"Мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их, чтобы они отдавали предпочтение произведенной в США технике и оборудованию, которое обладало бы оперативной совместимостью. Мы призываем их двигаться в этом направлении", - сказал Руд.

Он также добавил, что Турция - суверенная страна, и выбор вооружений является ее внутренним делом.

"Они сами принимают решения. Но мы готовы к сотрудничеству с ними в этом направлении", - отметил Руд.

Замминистра обороны США подчеркнул, что Анкара является давним союзником Вашингтона, между странами имеются регулярные контакты.

"У наших оборонных ведомств есть длительная история взаимодействия, в том числе в сфере военно-воздушных сил", - подытожил Руд.

Замглавы Пентагона не уточнил, какую именно технику США готовы продать Турции вместо российских Су-35 и Су-57. Он также не ответил на вопрос о том, как покупка истребителей у России может повлиять на сотрудничество двух стран.

В то же время эксперты считают, что США будут применять в отношении Турции самую разную тактику, чтобы добиться от нее закупок своего оружия. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина, в данном вопросе Вашингтон будет "шантажировать" Анкару.

"В мире так сейчас устроено, что некоторые страны - по примеру Индии - будут выбирать: где оружие более высокого качества, где оно дешевле, а условия его приобретения понадежнее. Когда Эрдоган выбрал Россию, то он именно к этому апеллировал. Во-первых, наши Су-35 примерно раза в четыре-пять дешевле F-35. Во-вторых, они отработаны, высокоэффективны и очень надежны. Кроме того, здесь еще вопрос диверсификации: если турки будут завязаны только на одном продавце - на США, то американцы будут их без конца шантажировать, например, прекращать, даже после поставок, обслуживание техники. Поэтому здесь очень сложное уравнение", - сказал Подберезкин в эфире Sputnik.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп каждый день меняет переговорную тактику, делает самые разные "финты".

К слову, информация о возможной покупке Су-35 или Су-57 турецкой стороной появилась в конце августа, когда глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры посетили авиасалон МАКС-2019, на котором Эрдогана заинтересовался российскими истребителями.

Эрдоган по итогам своего визита в Россию не исключил возможности приобретения Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. По его словам, в настоящее время турецкая сторона ожидает окончательного решения США.

"Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35), будем делать собственные шаги. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно, большой", - добавил президент Турции.

Дело в том, что Вашингтон ранее исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Президент РФ Владимир Путин в среду, 18 сентября, проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В то же время Турция пообещала купить самолеты в другом месте, если США не поставят ей F-35. По словам МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара не беспокоится из-за возможного срыва поставок американских истребителей.

"Договор является юридически обязывающим, его просто так нельзя аннулировать. Если эти самолеты не будут нам поставлены, то мы удовлетворим свои нужды в другом месте", - отметил Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что Турция примет ответные меры против США, если поставки F-35 будут заблокированы.

Алексей Поплавский