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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Глава ФСВТС на авиашоу в Турции заявил о преимуществах Су-35 перед иностранными аналогами

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Д.Шугаев
Д.Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский многоцелевой истребитель Су-35, представленный на фестивале Teknofest в Турции, превосходит зарубежные боевые самолеты, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня презентуем очень серьезную машину. Су-35 превосходит по многим параметрам и техническим характеристикам своих конкурентов - это и Eurofighter, и Rafale, и F-15, и F-18", - сказал Шугаев в Стамбуле в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В любом случае, это машина, которая заслуживает очень серьезного внимания по оснащенности, по авиационным средствам поражения, по сверхманевренности, всепогодному использованию и так далее. Самое главное, что это новый шаг в наших взаимоотношениях с Турецкой республикой", - заявил Шугаев.

Су-35 принимает участие в фестивале Teknofest в Стамбуле наряду с другими российскими самолетами - Бе-200, SSJ-100 и МС-21.

Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Решение о покупке российских истребителей - за Турцией, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов 1 сентября в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Вашингтону известно о возможных закупках Анкарой российских истребителей, однако США будут убеждать Турцию отдавать предпочтение американскому вооружению, сообщили накануне турецкие СМИ со ссылкой на неназваного представителя Госдепа США.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России. В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки Су-35 в Китай в рамках контракта Россией завершены. Контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация еще не началась.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА)) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработка ОКБ Сухого.

Россия приступает к серийному производству Су-57, первые поставки состоятся в этом году, заявил в июле в интервью "Интерфаксу" Борисов.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов, уже с новыми двигателями.

Министерство обороны РФ в рамках подписанных контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2019".

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