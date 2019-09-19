Совместные учения военных РФ и Таджикистана показали их способность защитить южные рубежи СНГ - таджикский военачальник

Полигон "Ляур" (Таджикистан). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные России и Таджикистана демонстрируют отличное взаимодействие и сообща способны защитить южные границы СНГ, заявил командующий аэромобильными войсками Минобороны Таджикистана генерал-майор Рахмонзода Мирализода на полигоне "Ляур", где в среду прошел эпизод стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

"Учения совместные почти каждые полгода. И кроме этого, Россия готовит младших специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан. (...) Последние 3-4 года они помогают нам в подготовке младших специалистов, которые поднимают нашу боевую готовность. Есть над чем работать. Мы готовы работать, сегодня вы были свидетелями нашей совместной работы на учении. Я думаю, мы в состоянии защитить южные рубежи СНГ", - сказал генерал-майор.

"Взаимодействие отличное", - добавил Мирализода.

Он отметил, что Россия ежегодно помогает готовить более 1 тыс. военных Таджикистана по всем направлениям.

По его словам, нынешние совместные военные учения на территории Таджикистана очень важны для безопасности стран СНГ, ОДКБ, ШОС.

"Республика Таджикистан граничит с Афганистаном. Всем известно, что военно-политическая обстановка в этом регионе очень сложная, и быстро меняется", - сказал таджикский военачальник.

В среду подразделения российской 201-й военной базы совместно с подразделениями вооруженных сил Таджикистана в рамках стратегических учений "Центр-2019" провели операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований при попытке перейти государственную границу. Было задействовано более 1 тыс. российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Стратегические учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров.