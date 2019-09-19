В конгрессе США критикуют Трампа за готовность начать боевые действия против Ирана без согласования

Республиканцы Сената США выступили против начала немедленных военных действий в отношении Ирана.

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Возможная война Соединенных Штатов и их союзников с Ираном в ответ на нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии хоть и остается на повестке дня, тем не менее рассматривается американским истеблишментом с большой осторожностью. Часть республиканских сенаторов выступила против принятия поспешных решений.

Секретные службы еще проводят оценку.

- заявила журналистам сенатор Сьюзен Коллинз, член сенатского комитета по разведке. Часть ее коллег также призвали к сдержанности.

Администрация Белого дома, похоже, еще не решила окончательно, какие действия ей стоит предпринять, и пытается сбалансировать дипломатию с новыми разговорами о военных действиях. Повторяя предупреждение американского президента Дональда Трампа, сделанное ранее на этой неделе, вице-президент Майк Пенс сказал, что американские силы готовы к боевым действиям, если это необходимо.

Как вчера сказал президент, "безусловно, похоже", что Иран стоял за этими атаками. Наше разведывательное сообщество в этот самый час усердно работает, чтобы предоставить доказательства этого.

- заявил Пенс. В тоже время он отметил, что Трамп не хочет войны с Ираном или кем-либо еще. На встрече с сенаторами вице-президент сказал, что цель состоит в том, чтобы "восстановить эффект сдерживания" по отношению к Исламской республике.

Тем временем, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео направился в Джидду (Саудовская Аравия), чтобы обсудить возможную ответную реакцию на то, что официальные лица в Вашингтоне считают нападением, инспирированным Тегераном.

В Палате представителей, контролируемой демократами, председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что Конституция запрещает президенту начинать военные действия, если Америка первой не подвергнется нападению.

Представление о том, что Белый дом может ждать решения иностранного правительства вместо соблюдения Конституции, возмутительно. Администрация должна полностью проинформировать Конгресс, и, если президент рассматривает военные варианты, его первой остановкой должен стать Капитолийский холм, а не Эр-Рияд.

- говорится в заявлении Энгеля.

Сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн, член комитетов Сената по международным отношениям и вооруженным силам, во вторник пообещал провести голосование, блокирующее военные действия против Ирана, если Трамп будет действовать без предварительного согласия Конгресса.