Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику и идеологию - Рогозин

Санкт-Петербург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Внедрение семейства ракет-носителей "Ангара" позволит России сохранить свои позиции на рынке пусковых услуг, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Постоянная модернизация убивает все новое. Надо двигаться дальше", - сказал Рогозин в среду на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им Д.Ф.Устинова в Петербурге.

Он напомнил, что 6 сентября на космодроме Восточный под руководством президента страны прошло совещание по развитию космодрома и российской ракетной отрасли в целом.

"В основном были приняты те идеи, которые сегодня "Роскосмос" излагает по поводу перехода на новую ракетно-космическую технику, в целом на новую идеологию. Если мы это не поменяем, нам все пятки отдавят наши конкуренты и мы из страны, которая была первой в космосе, станем точно страной, которая, может и не последняя, но точно далеко не первая", - сказал глава Рогозин.

Он напомнил, что в настоящее время на космодроме Восточный строится второй стартовый комплекс для ракет-носителей "Ангара", с которыми связано будущее российской космонавтики.

Первый пуск "Ангары" с нового стола запланирован на август 2023 года.