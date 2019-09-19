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19.09.2019
ЦАМТО

Модернизированный МРК "Смерч" в рамках ЗХИ выполнил артиллерийскую стрельбу в Японском море

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МРК "Смерч" до модернизации
МРК "Смерч" до модернизации.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 сентября. Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" в ходе этапа заводских ходовых испытаний в акватории залива Петра Великого выполнил артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной целям.

На полигоне боевой подготовки моряки и представители промышленности проверили надежность модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630, которая в ходе ремонта была установлена на МРК. С этой целью проведены несколько практических стрельб по мишеням, имитировавшим воздушную цель. Также скоростная артустановка была применена для уничтожения макета плавающей морской мины.

В настоящее время экипаж готовится к проведению первой стрельбы из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА. Она оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты.

Ремонт с модернизацией МРК "Смерч" проходил на Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр", а также в центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. МРК был перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснащен новыми артиллерийскими установками, сообщает пресс-служба ТОФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Пётр Великий
Компании
Дальзавод
Проекты
Военные учения
ТОФ
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