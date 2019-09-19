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19.09.2019
Военное обозрение

В Китае Type 99 назвали танками, которые невозможно остановить

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В Китае завершены учения танковых подразделений, в ходе которых были задействованы основные боевые танки НОАК Type99 с 125-мм пушками ZPT-98.

Источник изображения: China Military

Перед танковыми экипажами командование была поставлена задача по выдвижению на открытую степную местность в формате быстрого рывка. Для этого танки и армейские автомобили преодолели перевал и оказались на горном плато, где впоследствии и развернулся весь комплекс учений.

В сюжетах каналов КНР традиционно не обошлось без восторженных реплик в адрес китайских ОБТ. В одном из сюжетов Type 99 были названы танками, "которые невозможно остановить". Объясняя свои слова, корреспондент сообщил зрителям, что танк обладает мощность лобовой бронёй корпуса, способной выдержать попадание бронебойных оперённых подкалиберных снарядов (БОПС), а также лобовой бронёй башни, выдерживающей попадание кумулятивных боеприпасов. "Но эти боеприпасы вряд ли достигнут цели, так как сработает активная защита танка Type99".

Ещё большее красноречие по поводу танка проявили пользователи китайских военных ресурсов, заявив, что Type 99 – "лучший танк во Вселенной".

При этом никто в китайских СМИ не упомянул, что Type 99 является очередным развитием концепции ещё советского Т-72. Безусловно, китайский танк получил немалый процент современных элементов, однако в танке немало и заимствований. Достаточно сказать о том, что упомянутая пушка ZPT-98 является нелицензионной копией гладкоствольной танковой пушки Д-81ТМ (2А46), разработанной в своё время на Урале (ОКБ-9, Свердловск).

Источник изображения: China Military

В ходе маневров танкисты НОАК выполнили боевые стрельбы по различным видам мишеней. Один из технических элементов – стрельба в движении. Другой – огневая поддержка танкового прорыва.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
2А46
ZTZ99
Т-72
Проекты
Военные учения
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