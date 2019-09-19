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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны Саудовской Аравии намерено представить свидетельства причастности Ирана к атакам на НПЗ - телеканал

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Пуск ракеты по Эр-Рияду
Пуск ракеты из Йемена по Эр-Рияду, Саудовская Аравия. 5 ноября 2017.
Источник изображения: © REUTERS / Houthi Military Media Unit

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В среду министерство обороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты, сообщил телеканал Al Ihbaria.

По его данным, соответствующие свидетельства должны быть обнародованы представителем министерства на организуемой пресс-конференции.

Ранее СМИ, ссылаясь на знакомого с ходом расследования саудовского чиновника, сообщали, что следователи обнаружили обломки, по всей вероятности, иранской крылатой ракеты.

"Все указывает на них. Обломки, разведданные и точки, откуда наносились удары", - сказал он.

Как информировало агентство Bloomberg, Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Ранее американские официальные представители уже обвинили в нанесении ударов иранские власти. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил журналистам в Лондоне, что, "скорее всего", ответственность несет Иран.

Тем не менее, как сообщают СМИ, ни Саудовская Аравия, ни США не располагают точными данными о месте пуска ракет и дронов по саудовским НПЗ. Они, ссылаясь на заявления источников из числа официальных лиц, поясняют, что основное внимание силы ПРО США и Саудовской Аравии уделяют южным границам королевства, чтобы противостоять ударам по саудовским объектам с территории Йемена, которые периодически наносят йеменские мятежники-хуситы.

"Вы знаете, у нас нет немигающего ока, которое постоянно следит за всем Ближним Востоком", - вынужден был признать Данфорд.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Ока ОТРК
Компании
НПЗ
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