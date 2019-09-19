Войти
19.09.2019
ИноСМИ

The Diplomat (США): для участия в крупномасштабных военных учениях Китай отправляет в Россию стратегические бомбардировщики, танки и 1600 военнослужащих

370
0
0
Солдаты народно-освободительной армии Китая во время тренировок
Солдаты народно-освободительной армии Китая во время тренировок.
Источник изображения: © AP Photo, Xinhua

Для участия в крупномасштабных российских военных учениях "Центр-2019" Народно-освободительная армия Китая направила более 1600 военнослужащих, самолеты, танки и военную вспомогательную технику. Помимо Китая и России в учениях примут участие военнослужащие из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также из Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Для участия в крупномасштабных российских военных учениях "Центр-2019", которые будут проходить с 16 по 21 сентября на западе России и Киргизии (Центральная Азия), Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 1600 военнослужащих, самолеты, танки и военную вспомогательную технику.

По сообщениям китайских СМИ, для участия в военных учениях "Центр-2019", проводимых российскими вооруженными силами, штаб Западного объединенного командования НОАК направил основные боевые танки 96А, стратегические бомбардировщики H-6K, истребители JH-7A, истребители J-11, транспортные самолеты Ил-76 и Y-9, а также ударные вертолеты Z-10. Количество единиц вооружения и техники не указывается.

Помимо Китая и России в учениях примут участие военнослужащие из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также войска стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Военные учения пройдут в основном на территории Центрального военного округа России, а основные учения - на полигонах в Оренбургской области. Военные учения также пройдут в акватории Каспийского моря и в Киргизии. Основная цель учений - отработка действий на случай возникновения угрозы безопасности в Центральной Азии, включая отражение террористических угроз, а также отражение военного нападения условного террористического государства, расположенного на юго-западе России.

Учения пройдут на полигонах в Оренбургской области, Дагестане, Астраханской области, Челябинской области, Алтайском крае и Кемеровской области. "Эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями будут отработаны на полигонах государств-партнеров по отдельным планам", - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Основными целями учений стратегических командно-штабных учений является проверка уровня боеготовности российских вооруженных сил и их международных партнеров, говорится в сообщении Минобороны России. Официально учения направлены на отработку "борьбы с терроризмом", однако, по словам министра обороны России, в рамках учения также будет отрабатываться отражение авиаударов противника и проведение совместных наступательных воздушных и наземных операций. Иными словами, учения "Центр-2019" предполагают межгосударственную военную составляющую.

В начале этого месяца китайское Центральное телевидение процитировало командующего китайскими силами НОАК, участвующими в учениях, Ма Цисяня (Ma Qixian), который заявил: "Учения будут способствовать дальнейшему укреплению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации с учетом нового этапа отношений между Китаем и Россией. Они также имеют большое значение для повышения способности наших вооруженных сил отражать все виды угроз безопасности совместно с вооруженными силами других стран".

С российской стороны в учениях будут задействованы 128 тысяч военнослужащих, свыше 20 тысяч единиц техники, в том числе 15 боевых кораблей, 600 летательных аппаратов, 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Официальные цифры, касающиеся задействованных военнослужащих и техники, обычно завышены.

Система подготовки российских вооруженных сил предусматривает четырехлетний цикл (внезапные учения по своему определению проводятся без предупреждения) проведения ежегодных учений - поочередно в каждом из четырех военных округов: Западном, Восточном, Кавказском (Южном) и Центральном. Ежегодные российские стратегические учения обычно проводятся в одном военном округе. В учениях "Центр-2015" было официально задействовано 95 тысяч военнослужащих, более семи тысяч единиц вооружения и военной техники, а также 170 самолетов и 20 боевых кораблей.

По данным Министерства обороны России, прошлогодние учения "Восток-2018" стали крупнейшими военными учениями российских вооруженных сил почти за четыре десятилетия. Наряду с российскими военнослужащими в них приняли участие 3500 военнослужащих, 900 единиц тяжелого вооружения и 30 самолетов Северного объединенного командования НОАК, что свидетельствует о расширении военных связей между двумя странами.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся (Zhang Youxia) и министр обороны России Сергей Шойгу в начале этого месяца заключили очередное соглашение об углублении военного сотрудничества. Примечательно, что 23 июля ВВС НОАК и ВВС России также провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.


Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Япония
Продукция
J-11
Xian H-6
Z-10
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
17.09.2019
Китайские истребители и бомбардировщики прибыли в Россию на учения "Центр-2019"
19.11.2018
Пекин переходит в наступление
25.04.2018
Шойгу: политика США способствует активизации террористов в Афганистане
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию