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19.09.2019
ИноСМИ

Ингвар Карлссон: риск ядерной аварии не был столь высок со времен Кубинского кризиса (SVT, Швеция)

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Протест против ядерного оружия в Париже
Протест против ядерного оружия в Париже.
Источник изображения: © AP Photo, Thibault Camus

Более ста бывших европейских политиков высшего эшелона, дипломатов и военных командиров подписали петицию, где высказали опасения из-за распространения ядерного оружия в мире. Риск ядерной катастрофы не был столь велик со времен Кубинского кризиса, заявил бывший премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон. В одной только России произошло две аварии за короткое время.

Более ста бывших европейских политиков высшего эшелона, дипломатов и военных командиров подписали петицию, где высказали опасения из-за распространения ядерного оружия в мире.

"Риск ядерной аварии не был столь велик со времен Кубинского кризиса", - пишет бывший премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон из Социал-демократической партии. Он - один из четырех шведов, подписавших обращение к Генеральной Ассамблее ООН.

Всего петицию, которая в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН предупреждает о возросшем риске ядерной аварии, подписали свыше сотни европейских лидеров. Сессия начнется во вторник и продлится до конца сентября. В своем обращении политики призвали обратить внимание на угрозу ядерной катастрофы в свете ряда ошибочных решений о модернизации ядерного оружия по всему миру.

Текст обращения, опубликованный в интернете, подписали многие бывшие премьер-министры, министры иностранных дел, министры обороны, дипломаты, ученые и военные командиры. Многие прежде занимали высокие посты в структуре НАТО.

Подписали петицию и четверо шведов. Среди них - бывший премьер-министр Ингвар Карлссон и бывший член Европарламента и секретарь Умеренной партии Гуннар Хёкмарк (Gunnar Hökmark). Сегодня Хёкмарк возглавляет лоббистскую группу "Свободный мир".

Свои подписи под петицией поставили многие бывшие политики высшего звена и высокие военные чины из стран НАТО, таких как Дания, Норвегия, Франция, Италия, Германия и Великобритания, а также представители командования альянса.

Две аварии за короткий срок

Более месяца назад на северо-западе России произошла крупная ядерная авария, унесшая жизни семи ведущих ученых и высокопоставленных военных. В России это уже вторая ядерная авария за короткий период времени. Месяцем раньше при пожаре на атомной подводной лодке погибли двенадцать российских военных. Однако российские аварии в обращении не упоминаются.

Вместо этого там отмечается возросший риск катастрофы с применением ядерного оружия и проводятся параллели с Кубинским кризисом 1962 года. Почти 60 лет назад США и Советский Союз оказались на грани войны из-за того, что Москва тайно размещала ядерное оружие на Кубе, по соседству с США.

"Риск ядерной аварии, просчетов и неверных оценок не был столь велик со времен Кубинского кризиса. Самодостаточность не выход. На карту поставлена не просто безопасность Европы, а гораздо больше", - отмечается в призыве к Генассамблее ООН.

Договор о ядерных ракетах

Авторы обращения беспокоятся за будущее ряда договоров о разоружении и контроле над ядерным оружием в свете решения США и России выйти из соглашения о запрете ядерных ракет средней дальности сухопутного базирования. Срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) истек в августе 2019 года.

"Одним принуждением противника к повиновению стабильность не восстановить. Как и не создать уверенность политически невыполнимыми призывами сменить позицию. Эскалация гонки вооружений лишь подрывает доверие и осложняет действия по снижения рисков", - пишут они.

Они отмечают, что стабильность "расшатывается" и что Северная Корея расширила свой ядерный арсенал и проводит ракетные испытания, в то время как будущее переговоров с США остается неопределенным. Растет напряженность и между "соперниками по ядерному оружию" Индией и Пакистаном. Наконец, авторы считают, что Иран может выйти из соглашения и начать разрабатывать собственное ядерное оружие.

Иными словами, картина перед 74-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вырисовывается мрачная.

В 2020 году предстоит ряд ключевых переговоров о ядерном контроле. Авторы петиции особо отмечают гонку вооружений и модернизацию ядерного потенциала Северной Кореи, США, России, Индии и Пакистана.

Ядерные генералы и министры

Со стороны ядерного государства Великобритании петицию подписали генерал Джон Макколл (John McColl) и по меньшей мере пять бывших министров обороны, а также бывший министр безопасности и командующий ВМФ.

Со стороны Франции, еще одного ядерного государства, петицию подписали отставной генерал Бернар Норлен (Bernard Norlain), отставной адмирал Ален Колдефи (Alain Coldefy) и консервативный политик Пьер Лелуш (Pierre Lellouche), бывший министр иностранных дел и бывший президент парламентской ассамблеи НАТО.

Свою подпись поставил и бывший генсек НАТО Хавьер Солана (Javier Solana).


Юнас Ульссон (Jonas Olsson)

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