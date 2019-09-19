The National Interest (США): убийца самолетов? Почему надо бояться российский ЗРК "Тор"

По заявлениям российского эксперта применение системы ПВО "Панцирь-С1" в Сирии выявило ее серьезные недостатки и изъяны. В отличие от нее, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2У" был на 80% эффективен. Автор американского издание пишет о технических характеристиках "Тора". Он сравнивает оба комплекса и рассказывает, почему же "Тор" оказался намного лучше "Панциря".

Комплекс "Тор" уже давно и успешно сбивает боевые самолеты.

Российский эксперт Виктор Мураховский недавно вступил в полемику, когда заявил, что российская система ПВО "Панцирь-С1" показала серьезные недостатки и изъяны, прикрывая от воздушных нападений авиабазу Хмеймим в Сирии.

По его словам, эффективность "Панциря" составила всего 19%. В отличие от него, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2У" был на 80% эффективен.

Если брать одну только эту статистику, то "Тор" должен полностью заменить "Панцирь". Но каково изначальное предназначение этой системы? Каковы ее характеристики? И почему этот комплекс по многим параметрам превзошел "Панцирь" в Сирии?

Работы по созданию ЗРК "Тор" начались в 1975 году. Он должен был прийти на смену ЗРК "Оса" на колесном шасси и обеспечить ПВО на уровне дивизионного звена. Самолеты тогда начали летать ниже в связи с появлением таких новшеств как РЛС следования рельефу местности, и поэтому зенитно-ракетные комплексы должны были действовать быстрее и оперативнее.

В то время также стали появляться высокоточные управляемые боеприпасы, такие как тактический боеприпас класса "воздух-поверхность" "Уоллай" и авиационные крылатые ракеты. Понадобилась новая система, чтобы противостоять всем этим угрозам.

В итоге на свет появился ЗРК "Тор", принятый на вооружение в 1985 году. Он был похож на "Осу", которую сменил, но при этом был полностью автономным и мог действовать самостоятельно. Ракеты, РЛС сопровождения и обзорная РЛС размещались в одном транспортном средстве.

Быстроту реагирования и оперативность системе "Тор" обеспечивает система прямого вертикального старта, аналогичная той, что имеется на С-300. В контейнерах вертикального пуска хранятся восемь ракет.

При пуске ракеты она выбрасывается из контейнера вертикально катапультным устройством. После выхода ракеты из контейнера у нее раскрываются крылья.

Когда ракета поднимается на высоту 20 метров, специальные газогенераторы в ее верхней части и у основания склоняют ее на заданный угол, направляя на цель. После наведения ракеты включается двигатель.

Это обеспечивает "Тору" время реакции при стрельбе в движении в 10 секунд, а с короткой остановки в 8 секунд.

У ЗРК "Тор" имеется РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой, которая позволяет быстрее и точнее управлять лучом, чем в системе "Оса". Однако у первой версии "Тора" всего один целевой канал, из-за чего одновременно возможно наведение только одной ракеты.

В 1991 году на вооружение поступил усовершенствованный вариант "Тор-М1". У него было два канала системы наведения, и он мог бороться с более разнообразным набором целей, включая бомбы с лазерным наведением. Время реакции у нового "Тора" тоже удалось немного сократить благодаря установке новых, более быстрых компьютеров.

"Тор-М2" был модернизирован в этом плане еще больше. Один источник утверждает, что этот комплекс способен осуществлять перехват четырех целей одновременно. По данным других источников, количество обстреливаемых целей доходит до 10. Некоторые источники сообщают, что "Тор-М2" ограниченно способен перехватывать ракеты полевой реактивной артиллерии, подобно израильскому "Железному куполу".

"Тор" широко используется в российской армии на разных шасси. Есть стандартное гусеничное шасси, есть вариант для Заполярья, есть колесное шасси для экспорта. Имеются весьма эффективные корабельные варианты.

Так почему же "Тор" оказался намного лучше "Панциря"? Поскольку этот ЗРК предназначен для дивизионного звена, а не для объектовой ПВО, как "Панцирь", у него более мощная РЛС, что дает ему возможность обнаруживать приближающуюся цель раньше "Панциря".

Ракеты у "Тора" тоже более маневренные, чем у "Панциря", а вертикальный старт дает существенные преимущества, когда надо обстрелять несколько целей, приближающихся с разных направлений, потому что пусковой установке не надо вращаться перед запуском ракеты (но она все равно должна поворачиваться, наводя ее на цель).

Кроме того, "Тору" могли поставить более легкие задачи на уничтожение целей, чем "Панцирю".

Поскольку "Панцирь" является средством объектовой ПВО, он мог получить задачу по борьбе с очень маленькими беспилотниками и прочими целями такого типа, поражать которые "Тор" не в состоянии. Бороться с ними чрезвычайно трудно, что влияет на показатели эффективности.

Чарли Гао (Charlie Gao)