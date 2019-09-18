США знают о возможных планах Анкары купить российские Су-35 и Су-57, будут убеждать Турцию предпочесть американское оружие - СМИ

Стамбул. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтону известно о возможных закупках Анкарой в будущем российских истребителей Су-35 и Су-57, однако США будут убеждать Турцию отдавать предпочтение американскому вооружению, сообщают во вторник турецкие СМИ со ссылкой на неназваного представителя госдепа США.

"Я осведомлен об этих сообщениях. Конечно, мы гордимся американскими системами, которые мы разрабатывали и которые мы поставляли в Турцию. Мы хотели бы убедить наших турецких партнеров приобретать именно их", - цитируют СМИ слова представителя американской администрации.

"Но, конечно же, Турция - суверенная страна. Они сами принимают решения. Но мы готовы сотрудничать с ними в этом направлении", - добавил он.

Ранее США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском.

Затем, уже в сентябре, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают покупку Су-35 и Су-57.