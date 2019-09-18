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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Без США конфликт на Украине урегулировать не получится - Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - заявил Лукашенко во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - заявил Лукашенко.

По его словам, "это азбука дипломатии - если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы". "Новые идеи должны появиться", - уверен президент.

Кроме того, Лукашенко положительно оценил интерес США к региону Восточной Европы. "Приятно вас видеть здесь - не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - сказал Лукашенко Хейлу.

Президент также подчеркнул, что Минск намерен делать все, чтобы двусторонние отношения с Вашингтоном развивались. "Будем делать все, чтобы наши отношения развивались", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Белоруссия
США
Украина
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