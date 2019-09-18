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18.09.2019
ТАСС

Россия предложит арабским партнерам новые средства защиты от атак дронов

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ПЗРК "Верба" – представитель переносных зенитных ракетных комплексов нового поколения. Фото с сайта www.kbm.ru
ПЗРК "Верба" – представитель переносных зенитных ракетных комплексов нового поколения. Фото с сайта www.kbm.ru.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, за последние десять лет объем российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит арабским партнерам новейшие российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет в Дубае 17-21 ноября. Об этом говорится в сообщении компании-спецэкспортера, распространенном во вторник.

Как отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении, последние события показывают, что защита от разведывательных и ударных беспилотников объектов особой важности, например стратегических транспортных узлов, инфраструктуры крупных предприятий нефтегазового сектора, атомной энергетики, приобретает все большее значение.

"В связи с этим в рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы", - отмечает Михеев.

По его словам, потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше.

Как сообщил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, слова которого приводятся в релизе "Рособоронэкспорта", Россия представит в Дубае как комплексы ПВО, способные эффективно бороться с БЛА, так и специализированные средства противодействия атакам дронов. "Это и эффективные средства ПВО, такие как ЗРПК семейства "Панцирь", ЗРК "Сосна", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", "Верба" и др. И средства радиоэлектронной борьбы, способные решать задачи поражения отдельных БЛА, а также обеспечивать комплексную защиту транспортных узлов, промышленных, военных и других критически важных объектов. Среди разработок в этой сфере - комплексы "Сапсан-Бекас", "Атака-DBS" и "Солярис-Н", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и другие", - отмечает Чемезов.

Михеев также сообщил, что "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным партнерам поставку всех видов российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также создание единой эшелонированной и автоматизированной группировки ПВО, в которую включаются и уже имеющиеся у государства-заказчика средства. "На территории страны-покупателя мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе сервисные технические центры. Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года "Рособоронэкспортом" поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше $25 млрд, причем за последние десять лет объем российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз", - подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Игла ЗРК
Сосна
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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