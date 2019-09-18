Пресс-секретарь хуситов: Эр-Рияду пора осознать, что ставка на США проигрышная

На фоне событий, происходящих после атаки НПЗ и месторождений Саудовской Аравии, особенно обращает на себя внимание риторика лидеров группировки "Ансар Аллах" (часто именуется хуситами).

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что изначально на одном из ресурсов лица, обозначившие себя представителями "Ансар Аллах", взяли на себя ответственность за атаки объектов саудовской нефтедобычи и нефтепереработки.

Сегодня ближневосточные информационные площадки публикуют заявление человека, назвавшего себя пресс-секретарём хуситов. С ним, как утверждается, удалось связаться представителям катарской "Аль-Джазиры". Этот человек заявил, что хуситы продолжат атаки против любого из государств, которое участвует в войне в Йемене.

Из материала:

На сегодняшний день этого заслуживают ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты).

А это публикация от лица того же человека в Твиттере:

Настало время для Эр-Рияда осознать, что его ставка на США, на защиту Соединёнными Штатами является проигрышной. Наша атака на Saudi Aramco - естественный ответ на саудовскую агрессию. Мы в Йемене – на своей земле, и наши люди не будут молчать, когда против нас ведут войну.

Тем временем в среде экспертов появилось мнение о том, что все эти высказывания от имени хуситов к самим хуситам могут не иметь никакого отношения. В частности, отмечается, что ранее Твиттер и другие соцсети, подконтрольные США, практически мгновенно блокировали аккаунты террористических группировок и главарей боевиков, но в этом случае поток заявлений через социальные медиа продолжается. Проводится определённая параллель с тем, как работала пропагандистская машина боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ), когда их ролики систематически появлялись в Твиттер, YouTube и на иных сервисах, а если блокировались, то спустя более чем продолжительное время.