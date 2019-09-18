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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Саудовский король просит мировое сообщество помочь предотвратить атаки на важные нефтяные объекты

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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Источник изображения: Reuters

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии способны справиться с последствиями недавней атаки беспилотников против важных нефтяных объектов страны, заявил во вторник король Сальман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд.

Вместе с тем, по сообщению издания Arab News, король призвал мировое сообщество принять жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.

Также король, выступая перед членами правительства, подчеркнул, что мишенью атаки были не только жизненно важные для Саудовской Аравии объекты, но и вся мировая экономика.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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