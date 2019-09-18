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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в Крыму

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Пуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса "Бастион"
Пуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и "Берег" Черноморского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений в Крыму, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Боевые расчёты противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" выполнили стрельбу крылатой ракетой по сложной мишенной позиции (два больших корабельных щита-мишени), имитирующей ударную группировку кораблей условного противника. Расстояние до морской цели составило порядка 60 км", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, ракетчикам и артиллеристам были поставлены задачи по уничтожению корабельной группировки условного противника. Сообщается, что в ходе маневров расчеты комплексов "Берег" также выполнили порядка 30 залпов по морским целям.

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Страны
Россия
Продукция
А-222 Берег
Бастион
Проекты
Военные учения
ЧФ
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