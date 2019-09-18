Российские военные выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в Крыму
Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и "Берег" Черноморского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений в Крыму, сообщает пресс-служба ЧФ.
"Боевые расчёты противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" выполнили стрельбу крылатой ракетой по сложной мишенной позиции (два больших корабельных щита-мишени), имитирующей ударную группировку кораблей условного противника. Расстояние до морской цели составило порядка 60 км", - говорится в сообщении.
По данным штаба флота, ракетчикам и артиллеристам были поставлены задачи по уничтожению корабельной группировки условного противника. Сообщается, что в ходе маневров расчеты комплексов "Берег" также выполнили порядка 30 залпов по морским целям.
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