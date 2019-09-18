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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Пекин определят места размещения станций систем глобального позиционирования "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу" - вице-премьер РФ Акимов

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Навигационная система «Бэйдоу»
Китайская спутниковая навигационная система «Бэйдоу».
Источник изображения: russian.china.org.cn

Санкт-Петербург. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях вступило в силу, до конца года должен быть утвержден документ о размещении станций на территории РФ и Китая, сообщил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.

"По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", - сказал Акимов.

Соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях было подписано в Пекине 7 ноября прошлого года в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств двух стран, а затем одобрено правительством РФ и ратифицировано Госдумой.

Документ предполагает создание организационной и правовой основ для взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации.

На территориях России и Китая появятся измерительные станции обеих систем, что позволит им работать на территории РФ и КНР. Документ также предполагает сотрудничество в разработке и производстве гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также в разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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