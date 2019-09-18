Войти
18.09.2019
ИноСМИ

Le Monde (Франция): диалог Париж-Москва и контроль над вооружениями в Европе

216
0
0
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Контроль над вооружениями, который был столпом отношений США и СССР во время холодной войны, находится в состоянии агонии. Франция же стремится дать толчок обсуждению этого вопроса. Выход США из ДРСМД породил разногласия между европейцами, а также между США и Европой. Может ли возобновиться обсуждение контроля над вооружениями, теперь уже в многостороннем формате?

"Неприятно быть в радиусе действия ракет, кому бы они ни принадлежали", - заявила "Монд" министр обороны Флоранс Парли за два дня до вылета вместе с министром иностранных дел в Москву для развития двустороннего диалога. Тем самым она указала на одну из главных тревог Парижа: контроль над вооружением в Европе. В краткосрочной перспективе Франция предложила Москве возобновить давнее гражданское сотрудничество по ядерной безопасности и наладить диалог в более "серой" зоне национальной безопасности с открытием канала для "деэскалации" в случае кибератак. В более отдаленной перспективе стоят более масштабные цели чисто военного характера, в первую очередь контроль над вооружениями.

Пока что все выглядит не лучшим образом, как по обычному оружию, так и по ПРО и ядерному оружию. В начале августа Вашингтон похоронил подписанный в 1987 году с Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который тогда положил конец затяжному кризису, упразднив на континенте ракеты с радиусом действия от 500 до 5 500 км. США обвиняют Россию в нарушении договора разработкой ракет 9М729 и убедили европейских союзников в своей правоте: Франция одно время придерживалась осторожно сдержанной позиции из-за недостатка прозрачности о точной природе нового оружия, которое было развернуто с обеих сторон.

Кризис с ДРСМД ускорил агонию унаследованной со времен холодной войны системы контроля над вооружениями: в 2007 году Москва приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, который был подписан странами НАТО и ОВД в 1990 году. Кроме того, существуют серьезные опасения насчет перспектив двустороннего соглашения СВН-3, которое ограничивает количество ракет дальнего радиуса действия США и России 1 550 единиц: СНВ-3 истекает в 2021 году. Наконец, распространение ядерного оружия, особенно в Азии, вызывает сомнения насчет перспектив намеченной на 2020 год конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Переосмысление

Ситуация порождает разногласия между европейцами, а также между США и Европой. Это беспокоит Францию, которая входит в число ядерных держав. Париж подчеркивает стремление "восстановить консенсус" европейцев по этим стратегическим темам. "В 2021 году мы столкнемся с небывалой с 1960-х годов ситуацией: отсутствием регулирования между США и Россией, то есть соперничеством арсеналов, на которые приходится более 90% всего оружия в мире", - говорит Зашари Гросс (Zacharie Gross), замдиректора департамента по ядерному разоружению МИДа Франции.

"Необходимо переосмысление, и Франция должна сыграть в нем свою роль", - уверяют в министерстве. Пока что тревоги носят политический характер: контроль над вооружением был столпом отношений двух великих держав. Он создавал условия не только для способствовавшего стабильности ядерного паритета, но и для диалога на высшем уровне, который чрезвычайно важен для доверия по всем темам.

На протяжении нескольких лет Россия сама выступала с критикой американских нарушений ДРСМД. Сейчас "в Москве считают, что конец ДРСМД делает маловероятным пересмотр СНВ-3, что становится ударом по контролю над вооружениями", - подчеркивает Изабель Факон (Isabelle Facon) из Фонда стратегических исследований. Россия проигнорировала беспокойство Запада насчет 9М729. Эта позиция объясняется отсутствием в самой Москве консенсуса насчет того, что договор все еще служит ее интересам. И стремлением России к взаимности. В частности Кремль требовал объяснений по новым элементам американской ПРО в Румынии.

Противоракетная оборона США, которую Владимир Путин неустанно представляет в качестве главной угрозы, играет ключевую роль. В 2002 году односторонний выход американцев из подписанного в 1972 году договора по ПРО стал настоящим шоком. По словам недавно выступавшего в Париже российского эксперта, Москва не горит желанием вести разговор о тактическом ядерном оружии, поскольку больше не ждет взаимности по ПРО. Американское технологическое преимущество в оружейной сфере становится аргументом в пользу двусмысленности стратегии Путина, сокрытия природы его военных возможностей.

Централизация и милитаризация путинской власти ведут к ужесточению российских позиций. Что касается американцев, контроль над оружием воспринимается как слабость Дональдом Трампом, которого до недавнего времени поддерживал в этом советник по национальной безопасности Джон Болтон. "С точки зрения администрации Трампа, которая стремится вернуться к рейгановской концепции мира через силу и сосредотачивает все внимание на защите исключительно американских интересов, любое соглашение представляется нежелательным, поскольку ограничивает американские возможности", - подчеркивает Селин Юргенсен (Céline Jurgensen) из Комиссариата по атомной энергетике.

Может ли возобновиться обсуждение контроля над вооружениями, теперь уже в многостороннем формате? Раз обеспечить стабильность теперь уже невозможно лишь с помощью количественного сокращения арсеналов, смогут ли страны обсудить качество будущего оружия (направленная энергия, ядерные дроны, ракеты повышенной точности)? Шансы на прогресс довольно малы. У европейцев нет единого мнения по своим стратегическим интересам, в частности по отношению к России. Китай в свою очередь развивает быстрыми темпами ядерный арсенал и совершенно не заинтересован в расширении дискуссий. Заявленное в Париже "переосмысление" находится в лучшем случае в самом начале пути.


Натали Гибер (Nathalie Guibert)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Румыния
США
Франция
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
14.08.2019
Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа
04.07.2019
"Договор был предательским": Россия приостановила ДРСМД
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
06.06.2016
Заигранная пластинка Обамы интереса не вызывает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21