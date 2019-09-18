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18.09.2019
ИноСМИ

Sohu (Китай): для России стало очевидным, что новый двигатель удовлетворит спрос Китая. Так, может, привлечь его к сотрудничеству?

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Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Технологии, которые использует Россия в своих ракетных двигателях, делают их востребованными даже у США, пишет "Соху". Сейчас страна занимается разработкой самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ, но с точки зрения нынешней экономической ситуации в России реализация программы сопряжена с трудностями, которые, однако, могут быть разрешены за счет сотрудничества с Китаем и Индией.

Ни для кого не секрет, что в процессе создания ракетных двигателей Россия применяет технологии мирового класса. Причем некоторые модели двигателей российского производства востребованы даже у Соединенных Штатов, например РД-180. Данная модель и сейчас остается наиболее популярной среди тех, что есть в распоряжении российских специалистов. Ее максимальная тяга в пустоте превышает 400 тонн, а параметры общей производительности находятся на невероятно высоком уровне. Данный двигатель принес России немалую прибыль, тогда как США потратили значительные средства на его приобретение. И вот буквально только что они объявили о намерении прекратить закупки модели РД-180, а это значит, что в скором времени Россия не только лишится крупного покупателя, но и столкнется с давлением со стороны Соединенных Штатов.

Или же можно привлечь к сотрудничеству Китай, так как в России теперь понимают, что новый двигатель вполне способен удовлетворить спрос китайского рынка. Поэтому вскоре после того, как США объявили о своем решении, Россия взялась за поиск новых партнеров, одновременно ускорив темпы разработки следующего поколения двигателей. Вот-вот завершится разработка модели двигателя РД-171МВ, который будет устанавливаться на ракету-носитель "Союз-5". По некоторым сведениям, максимальная тяга данного двигателя может достигать 800 тонн, что ровно в два раза выше аналогичного параметра модели РД-180. Кроме того, при разработке РД-171МВ применялись более современные технологии, что позволило сделать большой шаг вперед с точки зрения экономической эффективности.

Также благодаря использованию жидкого кислорода и керосина в качестве ракетного топлива в новом двигателе снижено вредное воздействие на окружающую среду, поэтому после введения в эксплуатацию он станет востребованным у большего числа стран. Однако необходимо отметить, что применение настолько современных технологий сказалось на затратах на разработку, которые, естественно, возросли. С точки зрения сложившейся в России экономической обстановки, самостоятельная реализация программы разработки двигателя РД-171МВ непременно сопряжена с трудностями. Поэтому если Россия намерена довести проект до успешного завершения, ей необходимо искать партнеров за рубежом. Согласно информации, поступившей из российских источников, наиболее подходящими странами для сотрудничества являются Китай и Индия.

Это государства с огромной экономической мощью, у которых к тому же налажено стабильное сотрудничество с Россией. Китай сейчас нуждается в передовом ракетном двигателе, который придаст импульс развитию аэрокосмической отрасли, поэтому совместный проект с Россией, очевидно, будет взаимовыгодным. Чего уж говорить об Индии, которая последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию аэрокосмической отрасли и стремится к статусу мировой космической державы. Понятное дело, что в данной ситуации Индия не пожалеет средств на разработку российского двигателя. Если Россия предложит Индии сотрудничество, та без всяких сомнений будет рада присоединиться к проекту.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
РД-170
РД-180
Проекты
Союз-5 РН
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