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18.09.2019
Lenta.ru

США решили заменить F-22 и F-35

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Источник изображения: Изображение: Air Force Research Laboratory

Военно-воздушные силы (ВВС) США готовятся кардинально изменить стратегию приобретения перспективных истребителей, отведя промышленности на создание новых летательных аппаратов пять лет и менее, заявил Defense News исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер.

По его словам, изменения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), предполагающей создание истребителя следующего поколения, вступят в силу 1 октября. Согласно Роперу, такой подход напоминает ситуацию с разработкой истребителей семейства Century Series, когда за относительно небольшой промежуток времени были созданы самолеты от F-100 до F-106.

Ропер отметил, что в основу NGAD лягут три принципа: гибкость в разработке программного обеспечения (ПО), открытая архитектура и цифровая инженерия. Исполнительный директор добавил, что быстрое обновление парка боевых самолетов, получающих однотипные наименования, должно создать неопределенность у потенциальных противников США вроде Китая и России.

Издание добавляет, что на финансирование NGAD в 2020 году ВВС просят один миллиард долларов, однако данная сумма может быть сокращена в два раза.

В сентябре сообщалось, что тяжелые ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) С-70 "Охотник" могут стать полноценной заменой боевым самолетам. В июле 2018 года данный БПЛА в части искусственного интеллекта (ИИ) назван прототипом истребителя шестого поколения.

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
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