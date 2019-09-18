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18.09.2019
ЦАМТО

На ПАО "Роствертол" проходят летные испытания первых двух вертолетов Ми-35 для ВВС и войск ПВО Сербии

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 17 сентября. В сети появились фотографии первых двух проходящих летные испытания транспортно-боевых вертолетов Ми-35, предназначенных для ВВС и войск ПВО Сербии.

Как сообщает ресурс Scramble Magazine со ссылкой на предоставленные Эриком Романенко споттерские фото, вертолеты с б.н. 101 и 102 на текущий момент проходят испытания на предприятии ПАО "Роствертол" в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало агентство "РИА Новости", президент Сербии Александр Вучич 18 января 2019 года в ходе обращения к нации по результатам визита президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия в 2019 году поставит Сербии 10 вертолетов – семь Ми-35 и три Ми-17.

"В предыдущий период мы договорились и теперь получили подтверждение договоренностей о поставках военной техники. В течение этого года Сербия получит семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17", – заявил А.Вучич. Глава государства отметил, что с учетом ранее заказанных девяти западноевропейских вертолетов H-145М, Сербия получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет.

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